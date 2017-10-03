〈台北都會〉新北銀髮服務網 機器人陪聊天

2017-10-03

〔記者何玉華／新北報導〕市府整合銀髮族政策的相關資訊，創設「當我們老在一起」服務網站，昨天亮相，提供最新的政策資訊，並結合時下流行的LINE，讓長輩自製貼圖分享，還有聊天機器人與長輩對話，友善回答長輩的提問。

市長朱立倫出席網站上線記者會，他說，新北市從共餐、公共托老中心、動健康到週二樂齡日等，打造銀髮友善城市，希望延續長輩的健康，鼓勵長輩走出來，越活越健康；「當我們老在一起」的「老」不是指年紀，也有「總是」、「always」的意涵，代表「老是」在一起，彼此陪伴、照顧的意義。

新聞局局長張其強表示，網站使用友善長者的介面和設計，讓長輩輕鬆上手，另考量長輩的眼睛對藍色或綠色的敏銳度會下降，貼心選用溫暖的黃色，看起來比較舒服。

為了推廣「當我們老在一起」網站，市府即日起推出「一起製作分享圖」徵圖比賽，邀請長輩們到官網製作分享圖，並找親朋好友來集氣按讚，就有機會獲得掃地機器人、平板電腦。

此外，十月六日在新北市LINE官方帳號加入「當我們老在一起」好友，還有機會抽健康氣炸鍋及空氣清淨除濕機等，詳情可參考「我的新北市臉書粉絲團」或「當我們老在一起」官方網站，網址https://lkk.ntpc.gov.tw/。