〈台北都會〉蘆洲神將文化祭登場 8神將好威風

2017-10-03

〔記者李雅雯／新北報導〕「蘆洲神將文化祭」系列活動開跑，即日起到十一月十二日熱鬧舉行，市府文化局昨天宣傳造勢，隸屬蘆洲區忠義廟的八尊神將為系列活動祈福，邀請民眾探訪「神將的故鄉」。

蘆洲區有多個神將會，神將數量有兩百多尊，因此有「神將的故鄉」美名，神將和背景文化向來被視作蘆洲區重要的地方宗教文化資產，根據相關記載，日治時期的台灣總督府曾邀請蘆洲地區開基八大神將中的「萬禮將軍」、「甘輝將軍」參展，二次戰後，蘆洲地區的神將也曾參展台灣文獻會，歷史源遠流長。

副市長侯友宜昨天參加宣傳活動，他說，蘆洲區以神將文化聞名、為榮，蘆洲區的神將近年還獲邀到馬來西亞、新加坡、廣州、香港、澳門等城市展演，歡迎民眾共襄盛舉，參加「蘆洲神將文化祭」系列活動，進一步認識神將文化。

「蘆洲神將文化祭」系列活動由五大主軸組成，包括「蘆洲文化之美─悠遊入鏡攝影比賽」；「Ｑ版公仔設計比賽」，廣邀民眾發揮創意設計公仔圖樣；「神將寫生比賽」，十月廿二日在三民高中或鷺江國小現場寫生；「神將說故事比賽」，以「蘆洲開基八大神將」故事進行說故事比賽；「擲筊送金牌」，十月廿一日在湧蓮寺擲筊，擲出最多聖筊者獲勝。詳情請查詢蘆洲區公所官網。