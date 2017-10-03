〈台北都會〉天橋開洞 新北網溪國小讓老樹伸懶腰

2017-10-03

〔記者翁聿煌／新北報導〕校園改建，是新校舍的整體造型需求重要？還是在地的「原住民」老樹重要？永和區網溪國小的答案是「老樹比較重要」！校長呂郁原說，校內有多棵老樟樹、茄冬和朴樹，存在時間比校齡更久，為了避免移樹影響老樹壽命，新建校舍時都配合老樹的位置來變更設計，期盼樹立教育典範，讓孩子學習尊重生命、愛惜自然的重要性。

網溪國小從五年前陸續整建校舍、運動場及地下停車場，學校為了保護老樹，除調整兩棟建築物間的連結天橋位置，為了避開校內一棵樹齡五十多年樟樹，還刻意在天橋上挖洞，讓高達十五公尺的老樟樹能自在伸展樹枝。

4棵老樹立中央 田徑場增綠蔭

呂郁原說，雖然老樹因根部受到地下水位改變影響而逐漸凋零，但學校仍抱著一線希望，在樹幹上栽種蘭花和蕨類，營造自然生態的和諧氛圍，也給孩子機會教育；而學校新田徑場中央也保留四棵老樹的生長空間，其中一棵是百年的朴樹，濃密的樹葉為田徑場留下一片綠蔭，也成為校園奇景。

自然老師聶志貞說，學校保護老樟樹，將天橋做特別設計，使樟樹的生長不因人為建築受到影響，師生經過時就會感受樟樹的奉獻和花草的新生；五年級學生李宥彤說，在樟樹身上種植物，感覺樟樹又活了起來。

呂郁原指出，學校的新建築已拿到九項鑽石級綠建築候選，談到尊重生命，大家總是「說多、做少」，希望校園裡的老樹都是環境和生命教育的活教材，讓師生落實人與環境的和諧共存。