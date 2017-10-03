〈台北都會〉議員爆料救護車先到 警察還沒到

2017-10-03

指文化局事前還幫喬維安

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨赴議會針對九月廿四日「中國新歌聲」演唱會流血事件做專案報告，柯仍解釋警方不進入校園是原則，並反問如遇大型衝突「是不是警察只能站在圍牆外面？」將與警政署、台大協商機制。不過，民進黨市議員簡舒培受訪爆料，柯文哲報告都在卸責裝乖、敷衍了事，文化局早在事發九天前於台大視聽教室為演唱會喬「校外維安」，形同給台大壓力，但不僅並未執行，更瞎的是當天發生暴力，竟然是警方先通知救護車到場，救護地點都有，但員警卻遲到卅七分鐘才到場執法，柯根本不理解大學生的不滿。

柯文哲於議場強調，大安分局長楊鴻正事先有接獲情資，但台灣大學不希望警方進入校園，因此警方還是準備廿名警力於派出所樓上；至於值班員警則接獲四十九通110報案，聽到「辛亥路後門」、「辛亥路台大體育館」、「台大體育館前」等地點，員警認為仍屬校園內，並未即時處理。

根據北市府專案報告，打架發生時間為當天下午四時五十六分，最早報案時間為四時五十八分。而根據簡舒培調閱的台北市消防局九月廿四日119救護案件清冊，當天下午五時二分許，消防局即接獲警察局110報案，指現場發生暴力事件，報案地點則位於台大綜合體育館，五時十二分許救護車抵達現場、五時四十八分離開現場。

另外，根據台北市警局所做的報案時序表，下午五時二分許，也有三通民眾報案，指辛亥路一段台大綜合體育館發生打架、兩人受傷還有吵架糾紛；簡舒培說，報案地點都有，但五時卅九分羅斯福路派出所員警才抵達現場，抄錄四名傷者年籍資料。

簡舒培說，北市府自打臉是，九月十五日曾經辦一場「中國新歌聲」上海台北音樂節噪音管制協調會，會議結論包括，請文化局及台灣方的承辦廠商幕婕塔公司通報大安分局及羅斯福路派出所，「活動當天協助校外維安」，活動下午兩點開始至傍晚七點前結束，田徑場出入口建議有安全檢查（爆裂物探測棒）；她說，文化局形同為中國商業節目喬維安。

簡舒培說，九月廿日北市府秘書處發函給市警局，指該活動預估參加人數超過三千人，檢附活動節目單；最詭異的是，九月廿日前警察局長邱豐光請假，警方群龍無首，秘書處指令並非文化局最早協調會結論「協助校外維安」，令人懷疑市府指令不清，抑或市府有官員在「黑」警方，並未充分告知資訊。

而九月廿二日市警局再發函給大安分局，主旨則說明「請各單位加強維護活動安全及周邊交通秩序維護」；簡舒培表示，目前為止發現的警方最後一道指令，未被要求做「校外維安」，柯文哲絕對要為暴力事件負政治責任。