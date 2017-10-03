〈台北都會〉台大生濺血 議員轟文化局長下台

2017-10-03

市府沒疏失？官員全無舉手

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨到議會專案報告「九二四台大事件」，定調市府疏失僅有無察覺舞台未報竣工，及因台大「校園自治」影響警方處理效率兩點。但昔日盟友民進黨對於柯文哲報告並不領情，議員顏若芳批「你（柯）現在怪別人，活動是你辦的耶！這樣文化局長應該要下台啦！」顏聖冠等議員痛批文化局長應下台負責。而議員李慶鋒也請現場官員舉手是否認同市府在台大事件都沒疏失，官員全無舉手，等於打臉柯第一時間定調沒有疏失的說法。

九月廿四日上海市政府在台灣大學舉辦中國新歌聲演唱會，不僅現場舞台是大違建，未經安檢通過，連勞檢處都是在舞台拆除後才接獲公文，且文化局一再聲稱未編預算給該活動，但實際被查出有支付十八萬元給在該活動演出的暖場表演團體，且當天不僅學生抗議，發生流血衝突事件，台大校方也不滿國立台灣大學被主辦單位矮化為台北市台灣大學。另外，活動當天文化局長鍾永豐到現場兩度協調停辦不成，面對衝突不僅未報警還立刻落跑，均遭外界批評。

顏若芳昨在議場痛批柯文哲指出，台大事件市府官員統統不知道，第一時間撇清責任，對學生來講太失望了。但議場上，柯文哲與鍾永豐並未回應此事，記者晚間去電鍾，也無法取得進一步回應。

議員︰城市交流須對等與尊嚴

李慶鋒說，市長第一時間就定調市府沒有疏失，底下官員也不敢違逆市長意見，直批一個城市交流變成流血，怎麼可能沒有疏失。他進一步說，柯文哲對中國新歌聲是否在台大舉辦無態度，提醒柯不是批評就是反交流，而是交流須對等與尊嚴，否則為什麼文化局不能到上海舉辦一個「台灣獨立音樂節」 ？

議員王世堅痛罵，台大事件後，羅斯福路派出所值班員警遭記過、所長調職，柯文哲日前卻前往派出所探視，甚至還和員警合照，笑稱「以後用合照升官」；不滿柯這是在打臉市警局長陳嘉昌，根本就是自比雍正，御賜黃馬褂，對警察獎懲制度最大的破壞。而稍後柯答詢國民黨市議員王鴻薇則解釋，他希望提升警方士氣。

另一方面，柯文哲專案報告書面報告內容第一句話即說明該活動是源自於台北、上海雙城論壇，並說明理由是「為發展本市與國際城市間的交流」。「國際城市」四字引起國民黨市議員砲轟，但柯文哲竟說這是筆誤、寫錯，應該要寫「城市交流」，並當場對官員說「我先承認我沒有注意到，這個大家也要注意，該怎麼做就怎麼做。」