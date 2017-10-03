〈台北都會〉板橋435藝文特區 入口變電箱「礙」眼

2017-10-03

〔記者何玉華／新北報導〕板橋435藝文特區是新北市重要的藝文空間，但連接主要道路的入口通道狹小、雜亂，市議員何博文昨質詢時，要求市府儘快確認權責機關，美化環境改善門面。

何博文表示，435藝文特區入口的中正路四三三巷，變電箱、電線桿林立，雜亂不堪造成門面觀感不佳，之前已協調學校退縮圍牆，希望市府遷移變電箱，保留機車停車格跟行人空間，整合區域交通跟美化周遭環境，與另一端已經編列預算美化的圍牆整體規劃，他並批評文化局、城鄉發展局推託不理。

出席議會的副市長葉惠青表示，將儘快確定主管單位後推動。