〈台北都會〉鶯歌立體平交道 逾10年沒影挨批

2017-10-03

〔記者何玉華／新北報導〕樹林山佳火車站到鶯歌鳳鳴火車站之間的平交道，迄今尚未推動立體化工程，市議員洪佳君、蘇有仁昨在議會質詢時大動肝火，指責市府推動不力，捷運工程局局長趙紹廉允諾十月底完成可行性評估報告，十一月提送中央審核。

二○○三年東鶯平交道發生育林國中畢業生遊覽車被台鐵南下電聯車撞上，造成四人死亡、卅七人輕重傷的悲劇，地方爭取平交道立體化的訴求不曾中斷。洪佳君說，每位首長都允諾解決，但十多年過去了，迄今毫無進展；趙紹廉答覆時說「沒有立體化的需求」，讓洪佳君非常不滿，她強調，東鶯平交道緊鄰三鶯新生地，有水資源中心、三鶯藝術村，未來還有美術館，鶯歌陶瓷博物館也在附近，「怎麼會沒有需求？」

洪佳君說，樹林、桃園鐵路地下化的可行性評估都已通過，夾在中間的鶯歌情何以堪？希望市府儘快啟動可行性評估，不要只是苦等中央的補助款，「新北市政府到底能做什麼？」她要求市府在一個月內提出改善之道。

趙紹廉答覆說，內部評估鶯歌站穿越鶯歌溪，拉到鳳鳴車站的坡度是百分之一．七六，超過台鐵規定的百分之一．五，除非鳳鳴車站調整，否則地下化很困難，高架化約需一百六十五億元經費，山佳到東鶯平交道約二．二公里，一邊是山、一邊是河，人口較少，他才會說「沒有立體化的需求」。

蘇有仁怒批趙紹廉以技術問題搪塞卸責，他表示，整個大台北都會區只剩鶯歌區尚未納入鐵路地下化評估；趙紹廉急著解釋，但蘇有仁不滿他的態度、說詞，痛批怠惰、失職。

捷運局：月底完成可行性評估

趙紹廉指出，東鶯平交道立體化茲事體大，要做整體性評估，短期已向交通部申請一千萬改善平交道，但被打回票，還要繼續努力，可行性評估報告預計十月底完成，十一月送到中央審查。