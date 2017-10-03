〈北部〉原民藝術家創作 呈現部落傷痛

2017-10-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自花蓮豐濱鄉、台東長濱、以及南投、屏東的四名原住民藝術家，昨起在花蓮展出「東海岸藝術家聯展」，展現原住民藝術家把信仰、文化轉換成裝置藝術的努力，其中來自豐濱鄉港口部落的陳勇昌（Kaling Diway），把一八七七年清兵屠殺阿美族原住民的大港口事件，創作成「箭鏃」，呈現百年來原住民的歷史。

此次藝術家聯展主題「山魂海靈」，來自海邊的花蓮豐濱鄉港口部落陳勇昌、台東長濱鄉長光部落拉飛．邵馬（Lafin Sawmah）兩位阿美族人，還有來自南投信義鄉、目前定居東海岸的布農族巒社群人田俊傑（扎勞Tamapima Laung），出身屏東縣霧台鄉好茶部落的藝術家安君實也移居台東。四位分別來自山上、海邊的藝術家群聚東海岸生活，各自用藝術來解釋傳統文化、祖靈信仰與現代生活，希望藉作品找到解答。

一八七七年發生的大港口事件，起因是清軍總兵吳光亮開鑿八通關古道後，要接著開闢從水尾（今瑞穗）橫越海岸山脈抵大港口部落的道路，徵阿美族青年開路，而港口部落因為聲援奇美部落反抗清軍勞役，遭吳光亮「懷柔」設局，邀大港口部落耆老、勇士到軍營飲宴，再一舉屠殺，導致部落內菁英盡失，婦孺只好逃難山區或投靠其他部落。

陳勇昌用淡淡的口氣說，他聽老人家說故事，原因就是被「報復」，「清軍把我們部落的耆老、勇士灌醉，用酒精麻痺他們，再全數殺掉」。作品呈現「萬箭穿心」形象，讓人感到百年前的傷至今仍作痛。

他說，這件作品要跟另一件竹編作品「擁抱」一起看，前著是祖先的犧牲保全部落，後者則是文化的傳承。用竹子編成的小屋是阿美族的工作小屋「達魯岸」，小屋內一只竹簍，是象徵青年和老人家一起編織的回憶。他說，雖然傳統文化和現代生活能否「連線」還沒有答案，但他希望這輩年輕人繼續努力，不要讓傳統文化遺失了。