〈北部〉花蓮沙氏變色蜥入侵 七星潭抓不完

2017-10-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕名列百大入侵種的沙氏變色蜥，從二○○六年在花蓮市碧雲莊初次發現四隻，十一年來沙氏變色蜥在花蓮族群已擴散，其中以七星潭族群數量最大，目前甚至持續擴散，學者估算，七星潭族群密度高達四千五百隻！林務局表示，目前持續委託民間團體培訓社區志工執行移除，去年至今年已陸續移除五千多隻。

東華監測：每公頃高達4500隻

東華大學副教授楊懿如研究團隊監測結果，沙氏變色蜥在花蓮七星潭地區分佈最廣、族群量也最高，周圍包括四八高地、空軍花蓮基地、美崙工業區都有沙氏變色蜥，附近的海岸林、開墾地、住家社區的環境適合其繁衍，族群密度每公頃數量可高達四千五百隻，是目前花蓮地區族群密度最高的區域。

而沙氏變色蜥入侵地區，原生種蜥蜴的族群量也明顯下滑，一般常見的斯文豪氏攀木蜥蜴在七星潭數量較少，因沙氏變色蜥繁殖速度快、還會以他種蜥蜴的幼體為食物，若持續擴散到縱谷，目前縱谷有鹿野草蜥、梭德氏草蜥的族群恐怕也會受影響。

監測也顯示，沙氏變色蜥目前在花蓮的「入侵地圖」，還包括新城鄉康樂社區、花蓮市碧雲莊、吉安鄉南華社區、干城社區以及東華大學，呈現「跳島氏分佈」，不屬連續分佈，若能在沙氏變色蜥在新的分佈點剛被發現時，就能立即移除，就能抑制分佈點持續擴大。

近2年陸續移除5000多隻

由於沙氏變色蜥成蜥的活動高峰是每年三月至十月份，因此林務局每年補助花蓮縣政府執行沙氏變色蜥移除工作，由花蓮縣野鳥學會執行，負責培訓志工在七星潭進行移除工作；此外，林務局也和碧雲莊社區發展協會、附近學校合作，舉辦移除培訓課程，希望達到更好的控制，去年九月至十一月共舉辦廿八次移除活動，共一百四十六人次參加、移除四千一百五十五隻；今年從五月到七月份則移除一千一百七十九隻。

不過，花蓮業餘兩爬研究者葉國政坦言，他半個月前夜間到七星潭附近探訪沙氏變色蜥族群狀況，認為沙氏的族群在七星潭幾乎「失控」，已到了「抓也抓不完」的境地，因數量太多，且社區義工也僅利用假日做移除工作，認為七星潭要完全移除已經是不可能任務。