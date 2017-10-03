〈北部〉苗栗大閘蟹上市 通過藥檢

2017-10-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗優質大閘蟹昨天舉行上市發表會，今年養殖面積十八公頃，蟹農採取「綠色生態」以及「疏養」的養殖模式，品質大為提升，每戶蟹農都送SGS通過六十四項藥物殘留抽檢，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環，品質掛保證，估計帶來二千五百萬元產值。

苗栗縣大閘蟹養殖戶共有四十七戶，養殖面積十八公頃，今年放養量二十四萬隻，主要在苑裡、銅鑼、頭屋、三灣、南庄等鄉鎮。

苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆說，今年氣候穩定、水質好，大閘蟹存活率約可二成五到三成，平均約四兩重，今年價格與去年一樣，依大小，每隻一百八十元到九百元不等。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗優質大閘蟹從一開始蟹苗的引進、以及飼養期間飼料的抽檢、水質管控及上市前所做的藥檢等等，各個環節都經過最嚴格的把關，而且每戶蟹農都必須通過六十四項藥物殘留抽檢，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環。

蟹農鍾福貴指出，前幾年養殖大閘蟹有補助，吸引外縣市民眾一窩蜂前來養殖，如今養殖面積減少，留下來的都是堅持到底的蟹農，品質絕對掛保證。

訂購電話苗栗縣優質大閘蟹產銷協會0920091695，苗栗縣大閘蟹養殖發展協會0935577166，苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會0919845353。