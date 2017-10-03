〈北部〉百齡樓列市定古蹟暫停補強 新竹國小怕怕

2017-10-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市新竹國小八十歲的百齡樓校舍，屬日治時期建築，外觀極具特色，曾歷經二次大戰美軍炸彈攻擊仍屹立，數十年來是學生、教職員上課、辦公的主要教學大樓，但因建物老舊須進行耐震補強工程，無奈經文化局文資審議委員會審議評為市定古蹟，迫使補強工程停擺，家長及學校都建議教育部與文化部能加速啟動補強工程，讓學生安心上課。

80歲日治建築 主要教學大樓

已一百廿年歷史的新竹國小，是新竹市最悠久的學校之一，校內許多建築都是日治時期留下來的，其中八十歲的百齡樓，民國廿六年完成，建築物左右對稱，是斜屋頂屋身，入口處突出雨庇、連續弧拱開窗及扶壁是其建築特色。

漏水、斑駁 盼文化、教育部協調

校長張淑玲說，由於百齡樓已八十歲、校舍老舊，經評估建築物安全係數在一以下，牆面出現滲水白華（壁癌）等漏水問題，雖經油漆粉刷，依然有漏水及斑駁現象，學校去年就向教育部爭取耐震補強經費，經規劃設計後，教育部核定八百六十七萬元工程款，但因卡在百齡樓被認為具文化資產保留價值，需由文資審議委員會開會審議，導致工程停擺，不少家長及師生憂心有安全疑慮，建議教育部與文化部能協調啟動補強工程。

文化局文資科長林曉華說，新竹國小百齡樓上週經文資審議委員會召開會議，所有委員認為極具文化保留價值，且建物狀況良好，雖有輕微漏水，但大致上仍完整可使用，確定將指定為市定古蹟，預計十月公告。