〈北部〉苗市敬老加碼 人瑞每人發1萬元

縣長慰訪人瑞 每人三六○○元
〔記者彭健禮、張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕重陽節將屆，苗栗縣政府展開縣內百歲人瑞慰訪，除有賀壽禮盒，每人還有三千六百元的敬老禮金；苗栗市公所也將於中秋節後，將重陽敬老禮金，送達長輩家中，並調高禮金，百歲人瑞更由六千元調高到一萬元，這也是苗縣十八鄉鎮市公所敬老禮金最高的鄉鎮市。
縣府、公所 各有重陽禮物
苗栗縣政府社會處長范陽添表示，敬老禮金並非政府對人民的補助，不受一般補助要點不得重複的限制；各鄉鎮市公所依據自身財政條件，編列經費慰贈，苗縣府不會去比較金額多寡，因為都是出於對長者的尊敬。
苗栗縣府社會處統計，縣內有八十六名百歲以上人瑞，縣府於昨天起展開慰訪，縣長徐耀昌昨天到頭份市譚謝八妹、陳賴靜妹兩名人瑞家，致贈敬老禮金三千六百元、賀壽禮盒外，也轉贈衛生福利部金鎖片及敬老狀。
苗市公所調高 籲重視老人
苗栗市公所今年也調高重陽敬老禮金金額，八十歲到八十九歲由一千元調高為二千元，九十歲到九十九歲由一千六百元調高為三千元，百歲以上人瑞則由六千元調高到一萬元，預估有四千二百五十六名長者受惠，百歲以上人瑞有十五人，經費概估為九百六十萬元。
市長邱炳坤表示，少子化造成老年人口比例持績增加，苗栗市六十五歲以上老年人口，達一萬三千九百五十二人，占總人口數的十五﹒六％，遠高於世衛組織老人社會的七％標準，邁入高齡化社會已是事實。
邱炳坤說，但近年來苗栗縣政府因為財政困窘，縣內福利措施一再縮水，比起其他縣市真的可說是三等縣民。苗栗市公所財務健全，身為地方首長有責任拋磚引玉，喚起政府面對人口老化，提早因應並重視老人福利。
苗縣其他鄉鎮市，除了泰安鄉僅辦理每村一名敬老楷模甄選表揚，其他十七鄉鎮市，都有敬老禮金或禮品，未滿百歲長者的禮金從五百元到三千元不等。
百歲人瑞部分，苑裡、銅鑼、西湖、南庄、大湖等公所，每人均發放六千元禮金，西湖鄉另有金戒指；獅潭鄉每人五千元、通霄每人一只金戒指。