〈北部〉未開放區擅自烤肉 最高罰五千

2017-10-03

市府開放三處公園烤肉

〔記者李容萍、蔡淑媛／綜合報導〕你「烤」過了嗎？市府養護工程處宣布明天中秋節全天開放桃園區向陽公園籃球場旁廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場及大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面提供民眾烤肉，各區公所轄管的公園也會依實際需要開放，虎頭山風景特定區烤肉區的五十四個烤爐也採現場登記，每日有二個登記時段。

養護工程處長劉軍希表示，公園的環境及設施維護不易，三處公園僅開放硬鋪面範圍讓民眾烤肉，呼籲民眾切勿在草坪區域烤肉，也禁止直接將烤肉爐或直接生火於鋪面上，以免造成損壞。如在未開放區域擅自生火烤肉，依桃園市公園管理自治條例可處五百至五千元罰鍰。

台中榮總毒物科主任胡松原說，烤肉架為金屬易生鏽，會電鍍鎳、鉻或鋅等防鏽，經高溫燒烤會產生金屬氧化物，吸了會刺激呼吸道，容易咳嗽、誘發氣喘，同時也是致癌物，隨烤肉吃下肚，長期累積會提高致癌風險，建議一定要烤肉的話，可使用不鏽鋼銬肉架或是像鐵板燒的鐵烤盤，減少暴露。

明晚追星 中原開放天文望遠鏡

另方面，中原大學天文台明晚七點至十點舉辦追星賞月活動，開放「大砲級」的蓋賽格林式天文望遠鏡，方便民眾用高倍率近距離觀測月球，地點在科學館九樓頂端的天文台，若遇陰雨觀測活動取消。