〈北部〉大溪韭菜花白如雪 週六巡禮評鑑

2017-10-03

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市唯一的大溪中新里韭菜專業區，從九月間起陸續盛開的韭菜花，雪白似雪，花期可到本月中旬，市府農業局、大溪區農會將於七日合辦韭菜花田巡禮與安全韭菜評鑑，同時舉辦健行活動，有意參加的民眾可於當日上午七點廿分至八點於大溪河濱公園報到，走完全程約七公里並蓋章者，除可獲韭菜麵，也可以參與摸彩，有電動車、冰箱、電視、自行車等二百多個獎項。

週日起 7場創意料理教學

大溪區農會總幹事張財旺表示，為了吸引更多人到韭菜專區欣賞韭菜花開的美景，七日的健行路線安排漫步大漢溪自行車道、月眉攔河堰、中庄調整池、韭菜花田至福正宮後折返，現場也有米食品嚐、安全韭菜評鑑、街頭藝人表演、韭菜料理ＤＩＹ等。另外，八日、十四日、十五日、廿一日、廿二日、廿八日及廿九日的下午四點至四點半在中新里下崁陳五常宗祠前廣場，還有七場次的韭菜創意料理教學。

農業局長郭承泉也說，大溪的韭菜花田栽培於石門水庫下游大漢溪沿岸，面積達一百公頃，全年皆可採收，韭菜花開時間以九月至十月為主，且韭菜花田多為田間路段，相當適合騎乘自行車賞花。除了中新里韭菜專業區，在一德里崁津大橋下、順時埔、瑞興里公館等處也都有韭菜花田，民眾開車行經大鶯路、崁津大橋往順時埔方向望去，翠綠的韭菜上頭逐漸覆蓋著雪白的韭菜花，相當浪漫、美不勝收。