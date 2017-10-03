〈北部〉國民黨上億黨產 變身桃園區公民會館

2017-10-03

原國民黨民眾服務站

〔記者陳昀／桃園報導〕國民黨桃園市黨部前年將位於桃園區黃金地段一百多坪土地、市價一億多元的黨產「桃園區民眾服務站」歸還市府，去年完成移轉後，市府花費一七六○萬元整修為「桃園區公民會館」，昨天落成啟用，作為民眾休閒、舉辦小型活動、市政資訊展覽等多功能用途。

升格前的桃園市長、國民黨市議員蘇家明昨天出席落成典禮，他表示，把黨產交給政府、還地於民是對的政策，國民黨也很有誠意，希望鄭文燦能好好規劃，「不要讓人覺得是為了拿回來而拿回來」，他會好好監督市府如何運用桃園區公民會館，看是否能不負市民所託、讓市民有感。

市長鄭文燦表示，市府與國民黨桃園市黨部經過協商，國民黨將桃園、平鎮、新屋等民眾服務社的土地、建物歸還市府，落實轉型正義。市府評估地方需求後，均規劃為公民會館，平鎮會館已經啟用，新屋近期也會完成，市府另用地方稅務局中壢分局倉庫整修的公民會館也已啟用。

三樓建築 多用途功能

鄭文燦指出，桃園區公民會館有三層樓，一樓設置「翱．遊桃園」互動裝置、導覽機台，以模擬城市為設計，可愛呈現十三個行政區的「專屬密碼」；二樓為活動與展覽空間，可提供附近的文化里、文明里、武陵里、文昌里的里民使用；三樓的「市政資訊中心」以「時光行旅」為策展主題，用互動體驗的方式呈現市政資訊，還有「拉拉山深呼吸」、「小埤塘」等裝置藝術。

新聞處長張惇涵說，三樓還有「PAC影像中心」，提供專業的攝影布幕及影像剪輯設備，市民到此拍攝的影片，提供有線電視公有頻道都有機會播出，落實公民媒體近用權。

民政局長湯蕙禎表示，桃園區公民會館前身的國民黨桃園黨部，原本只有二層樓，一九七○年增建三樓，歸還市府後整修為公民會館，可提供市民集會、研習、聯誼、展覽等用途。