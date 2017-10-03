〈北部〉中央給2億 花蓮將蓋44部落聚會所

2017-10-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委蕭美琴在立院總質詢時關心原民文化議題，她說，花蓮原住民人口眾多，她走訪基層時常有族人反映部落沒有聚會所，舉辦傳統祭儀活動沒有遮風避雨空間，希望行政院原住民委員會正視部落最基本的需求。對此原民會昨回應，已核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」經費二億五千多萬元、興建花蓮縣四十四處部落聚會所，希望各鄉鎮市公所加快執行造福部落。

原民會指出，已核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」經費，該計畫由花蓮縣政府調查提出，經「行政院花東地區發展推動小組」委員會議通過，核定經費二億五千七百八十九萬元、納入花蓮縣第二期綜合發展實施方案辦理，目前已核定花蓮縣政府提報的全期工作計畫書，將積極協助推動部落基礎建設與傳承原住民族文化。

原民會主任委員Icyang．Parod（夷將．拔路兒）說，原住民族部落聚會所的開放空間是族人生活休憩、儀式祭典、凝聚部落精神與促進文化傳承的重要空間，由於地方預算有限、土地取得困難等，仍有部分部落沒有聚會所，這次行政院核定以花東基金挹注近二億元，加上原民會預算補助三千八百多萬元，以及花蓮縣政府自籌款二千五百多萬元，將在花蓮縣興建四十四處部落聚會所。

Icyang（夷將）說，聚會所興建計畫採滾動式檢討執行，針對已完成取得土地與建築執照的案件優先核定補助辦理，以花蓮市「大本（華東）部落聚會所」為例，已完成土地取得，目前辦理細部設計；另新城鄉「順安部落聚會所」及「北埔部落聚會所（二期）」都已取得建築執照，預計明年度發包施作。