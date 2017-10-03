〈北部〉全運會開幕爆強迫參加 宜縣府：調查意願

2017-10-03

邀請回條只有「參加」選項

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣有高中生在網路上爆料，學校所發的邀請同學參加全運會開幕典禮回條上，只有「參加」的選項，而且已經塗黑，根本就是強迫中獎，是不是擔心沒人參加？教育處指出，只是調查出席意願，原本就有請不想參加的學生不要繳交即可。

宜蘭縣政府今年負責舉辦全國運動會，賽事從十月二十一日到二十六日為止，開幕典禮預計在十月二十一日下午五點展開，以影像展現宜蘭生態風光，並由四季文化創意舞蹈團帶來原民舞蹈與文化，最後還有金曲獎歌手亂彈阿翔結合公正國小體操隊展現「完美落地」。

開幕典禮預計精彩可期，也讓曾經參加國民國八一年區運會（全運會前身）的網友，在網路上貼出心得，描述當時盛況空前，完全展現鄉下人辦喜事的熱情，也相當成功，不過後來有學生回文爆料，文中指出，不知縣府是否擔心人數不夠，有點強迫學生參加。

文中指出，看到原文訴說當年的盛況實在讓人十分期待接下來的全運會，而今年的確也動員了高中生來參加開幕典禮和服務志工，其他像是管樂團或是表演的部分，他並不是很確定有沒有動員，但應該是有的。

學生表示，有趣的是，學校在邀請同學參加的回條上，並沒有不參加的選項，只有參加，而且已經被塗黑，「等我找到那張回條再放上來給大家笑一下，所以我們同學都在說，是縣府怕都沒人參加會很尷尬，所以要強迫我們去，最後希望大家如果有空的話能夠一起共襄盛舉，為選手加油。」

教育處：不想參加不繳交即可

宜蘭縣政府教育處表示，縣府有向縣內高中職學生發放問卷，調查是否有意願參加開幕典禮，雖然選項二開幕典禮的空格已先塗黑，但是沒有強迫的意思，一開始就有說不想參加的話不要繳交就可以，開幕典禮請學生一起參與，是想邀請大家共襄盛舉看表演，畢竟這是宜蘭暌違二十五年再度舉辦大型賽事。

教育處指出，全運會期間全縣停課，因為許多工作夥伴都是教職人員，也有許多學校會做為比賽場地使用，停課期間學生如果能來參與相信是很好的經驗，經過調查有三千九百名學生願意參加開幕典禮。