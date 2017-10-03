〈北部〉苗縣議員選舉 頭份選區可望增一席

2017-10-03

人口增長迅速 由7席變8席

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣下屆議員選舉，第五選區（頭份、三灣、南庄）因頭份市人口增長，可望由七席增加到八席，也多一席婦女保障名額；第六選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）則因人口相對減少，恐減少一席，剩兩席。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，苗栗縣議會應選卅八席議員，分八個選區，其中第七選區一席平地原住民、第八選區一席山地原住民。

曾雪花指出，其他選區議員席次，以苗栗縣總人口數，扣除平地、山地原住民人口數後，除以扣除平地、山地原住民議員席次的卅六席，得出一個一席議員的人口商數後，再以各選區人口總數除以此商數，算出應選席次；因此，選區內的人口數多寡，影響選區議員席次。

經苗縣府主計處分析，頭份、竹南地區，拜竹南科學園區進駐，提供的就業機會，帶動兩地區工商發展，生活機能提升，加上鄰近新竹市，交通便利，吸引不少人口移入，成為縣內少數人口增長的鄉鎮。

曾雪花指出，本屆縣議員選舉，第四選區（竹南、後龍、造橋），即因竹南鎮人口成長顯著，增加一席議員，由八席增為九席，使得第三選區（通霄、苑裡）由六席減少為五席。

曾雪花表示，依法「以選舉投票月前第六個月月底人口數為準」，若明年十一月投票，正確席次明年五月底才確定，不過各選區人口數，短時間也不太容易有大幅度變動。