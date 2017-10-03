〈北部〉硬闖尖石青蛙石步道 公所：報警處理

2017-10-03

還沒完工驗收 不少遊客擅闖

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉公所在知名景點「青蛙石」新設深入山林溪谷的步道，其中賞瀑步道的盡頭是段長約六公尺的玻璃觀景平台，還沒完工就有不少遊客自行從施工圍籬鑽入工區參觀；鄉公所呼籲安全第一，千萬不要冒險進入工區，這條步道預計在十二月中旬就會開放，屆時歡迎大家來欣賞體驗。

玻璃觀景平台 可看那羅溪谷

尖石鄉公所秘書葉長城說，青蛙石步道未來是否收費，仍和縣政府洽商中，如果營運維護需要大量人力經費投入，公所無法長期負擔，財務部分就要靠收費才能平衡。針對現在已有遊客闖入的狀況，葉長城說，工程還沒完工驗收，施工期間工地由包商管理，只能加強工區進出管制，已請包商豎立警告牌並勸導，若有遊客執意硬闖，有安全顧慮或衍生糾紛時，包商將報警處理。

尖石鄉長雲天寶說，向中央爭取約三千萬元施作的這條步道，大多是以木棧道的方式鋪設，分成賞瀑步道和生態步道兩大部分，其中賞瀑步道的盡頭規劃一個雙圓弧形的賞景平台，參考國內相關景點的流行作法，這個平台就用鋼梁懸空鋪設玻璃的方式來做，遊客站在這個平台上，抬頭往青蛙石方向可以看到壯觀的彩虹瀑布，低頭可以從透明玻璃清楚看到底下的那羅溪谷。

配合溫泉季 12月中旬開放

雲天寶說，以前大家只能從鄉道竹六十線的路面上欣賞青蛙石的風光，有了青蛙石步道以後，遊客可以深入山林、下探溪谷，從不同的視角來發掘青蛙石秘境之美，這條步道將配合年底的觀光美食溫泉季活動，在十二月中旬左右完工開放，歡迎大家屆時到尖石來趟走步道、泡溫泉的健康之旅。