〈北部〉桃園就業中心揭牌 整合中央、地方資源

2017-10-03

〔記者陳昀／桃園報導〕勞動部委託桃園市政府在桃園區辦理的桃園就業中心昨天揭牌，市長鄭文燦出席表示，市府去年三月也受委託辦理中壢就業中心，目前有一百多名就業服務專員，可協助市民辦理失業給付、求職求才、職業推介等，未來也會與桃園市榮民服務處、新住民聯合服務中心等單位合作，提供多元化就業輔導。

100多名專員 提供各項就業服務

鄭文燦指出，桃園市有二一七萬人口，勞動力超過一○六萬人，勞動參與率達五十八．九％，高於全國平均的五十八．七％，在六都排名第二，且失業率從去年下半年的四．一％，到今年上半年降為三．九％，顯示人口成長的同時，工作機會也穩定增加。

他說，勞動部委託市府辦理中壢、桃園就業中心，可以整合中央及地方資源，避免重複辦理徵才、就業輔導等活動，也能更符合在地特性，提供適切的求職求才服務。

市府就業服務處處長劉玉儀說，就業中心以往屬中央單位，無法服務市府自辦的「青年安薪就業讚」等政策，民眾常白跑一趟，由市府承接後，可以加以整合，並結合各地的就業服務台，服務據點遍及全市，可有效整合中央、地方資源。

鄭文燦說，原住民族委員會也將派駐八名原住民族就業服務員到桃園服務，市府「新住民聯合服務中心」也將設置就業服務站，就業中心也會與不同單位合作，對首度就業的年輕人、婦女、中高齡、退役軍人等，提供不同形式的就業輔導方案。

勞動部主任秘書陳明仁表示，勞動部和市府勞動局有很好的合作關係，在雙方的努力下，桃園的勞動條件、勞工權益保障都有很大的進展。