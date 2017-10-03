〈北部〉永和市場8成攤商不願遷東門市場 恐影響捷運綠線

2017-10-03

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區永和市場是桃園捷運綠線G08站預定地，將拆除重建，現有攤販將安置於原址重建的東門綜合市場大樓，但多名市議員昨天質詢市府經濟發展局時指出，至少有八成攤商不願搬遷，理由都是提過的攤位過小、停車位不足等老問題，經發局卻沒拿出對策，擔心搬遷不順利，恐怕影響捷運綠線（簡稱綠捷）進度。

經發局：將持續與攤商溝通

「我們採滾動式檢討！」市府經濟發展局長朱松偉回應說，將持續與攤商們溝通、修正規劃方案，也不排除另覓他處安置，目前正在調查攤商意見，完成後才會進行下一步的規劃，攤商搬遷問題會妥善解決，不會影響綠線捷運的工程進度。

東門市場重建 預計11月開工

根據市府規劃，重建的東門市場大樓一至四樓有四七六個攤位、每個攤位二．五坪，開放東門原有的一○九個攤商與永和市場三百六十多個攤商優先承租，地下停車場汽、機車各設一三八、一九六格車位，預計十一月開工、二○一九年十月完工。

市議員林政賢指出，東門市場地段遠不如現在的永和市場，且攤商擔憂被分配到高樓層會無法生存，經發局沒有明定分配規則，很難說服永和市場的攤商搬遷，屆時捷運綠線進度恐會延宕。

攤位小 攤商盼另覓他處

市議員范綱祥、邱素芬也說，永和市場攤商平均每攤約四至五坪，攤商們普遍認為東門市場的攤位過小、停車位不足，這些老問題經發局始終不想解決，造成永和市場攤商多希望另覓他處，經發局應立刻思索因應之道。

「計畫起來驚死人，做起來卻笑死人！」市議員黃景熙抨擊說，東門市場拆除迄今二年多，進度拖拖拉拉，而且只在安東街設一個單獨的出入口，哪能因應人潮？

朱松偉表示，若永和市場攤商不願遷至東門市場，會開放多出來的攤位給其他攤商承租，經發局也正積極尋覓其他適合地點安置攤商，但還是要調查確認攤商的確實意願，才能進行下一步驟。

他說，市府規劃的東門市場停車場是提供消費者使用，在適當周轉的情況下應該足夠，攤商的停車需求未必要納入內部，但還是會想辦法協調；而出入口的設計已通過市府交通局的交通影響評估，倘若變更設計，恐會拖延工程進度。