〈中部〉體外震波治療 「蒟蒻男」重振雄風

2017-10-03

〔記者歐素美／台中報導〕四十六歲楊姓男子從事業務工作，每天回到家都疲累不堪，一年多無法好好展現雄風，變成「蒟蒻男」，因身心俱疲，更導致壞脾氣，常與家人衝突，又諱疾忌醫，只是自己買藥服用，因效果不彰，妻子氣得逼他到童綜合醫院泌尿科就醫，經謝肇新醫師檢查確認患有勃起功能障礙，進行低能量體外震波治療後，終於重振雄風。

童綜合醫院泌尿科醫師謝肇新表示，患者經每週一次在陰莖及陰莖根部利用低能量震波刺激促進血管新生，讓海綿體恢復良好功能，每次療程約半小時，十二次療程即獲得很大改善，重振雄風。

低能量體外震波屬於低侵入性的治療方式，最初臨床上用於治療骨科肌腱筋膜發炎疼痛、慢性傷口癒合不良及心臟缺血等疾病。以往多用口服藥物（藍色小藥丸） 來增加海綿體血流，因無法讓血管新生，要吃藥才有效，真正病源並未根除，低能量體外震波則能促使血管新生，改善勃起功能或勃起硬度。

謝肇新指出，勃起功能障礙，俗稱「陽痿」，大多發生在中年之後的男性身上，年紀增長、器官衰退、慢性疾病、外傷或心理壓力等都是因素，呼籲男性若出現勃起功能障礙，應積極尋求治療，除可重振雄風、拾回自信，並可避免引發其他併發症或因疾病導致而不知，造成延誤治療。