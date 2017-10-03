〈中部〉環局空品監測車 駐點后里

2017-10-03

監測區內大型固定污染源

〔記者歐素美／台中報導〕后里區居民長期對空氣品質不滿，立委洪慈庸有鑑於當地空氣品質監測需求迫切，積極要求環保署及市府研議具體應對措施，環保局空品監測車昨起正式駐點后里，將針對區內大型固定污染源，進行機動性的空品監測；環保署也允諾，將優先在中部地區執行「五百點空氣品質感測點」計畫，未來並將陸續佈建高密度微型感測器，與監測車同步監控污染源。

洪慈庸指出，市內既有固定及移動測站的資源有限，除了加速採購設備更精密的監測車機動調度之外，因應空品快速變化的特性，如何即時掌控資訊也很重要；環保局表示，今年已編列預算，將購買四輛空品監測車，並於最近辦理決標。

基於后里區民需求及立委要求，環保局監測車昨起駐點后里區墩北里活動中心，環保局表示，監測項目以異味及VOC（揮發性有機物）為主，將針對區內大型固定污染源進行機動性的空品監測，希望有效即時掌握空氣品質狀況。

年底前佈建高密度微型感測器

洪慈庸表示，去年十一月起即透過預算案，要求環保署就測站不足一事徹底檢討，目前環保署已完成微型感測器補強的規劃，至於「五百點空氣品質感測點」計畫，將於十月啟動安裝點會勘，預計年底前完成台中市佈建高密度的微型感測器，未來與監測車同步進行監控。