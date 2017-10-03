〈中部〉沒紅綠燈 福新橋東側路口頻車禍

2017-10-03

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區乾溪兩側的防汛道路，和福新路在福新橋兩側交會，因附近就是亞洲大學和亞大醫院，每天通行車輛多，不過目前僅福新橋西側的路口設有紅綠燈，東側橋頭則遲未設置，造成車禍頻傳，市議員張芬郁認為該路口太危險，希望交通局克服土地等問題，早日設置紅綠燈。

市議員張芬郁表示，霧峰區福新路為霧峰西側地區及亞洲大學師生往來進出的重要通道，平時交通流量大，而乾溪兩側的防汛道路，因為可以從大峰橋一路通往乾溪橋，成為不少民眾前往中正路和光復新村的替代道路。

張芬郁表示，因福新路和乾溪防汛道路車流量都不少，不過目前僅福新橋西側的路口有設置紅綠燈，東側路口則因找不到適當地點設立號誌桿，至今遲未設立紅綠燈，在缺乏號誌控管下，造成該路口成為危險路口，尤其是不熟悉路況的民眾，看到前方是綠燈，不知道橋頭另一側還有路口未減速，若防汛道路突然有車子經過，常因煞車不及而撞上，實在很危險，希望交通局能克服困難，早日在該路口設置紅綠燈。

交通局︰年底前設立號誌桿

市府交通局長王義川表示，親自到現場勘查後發現，福新路的車流量大，造成行走乾溪防汛道路的車輛，必須找空檔才能穿越路口，一不小心就可能發生車禍，確實有設置紅綠燈管控的必要，將會尋找適合的地點設立號誌桿，希望趕在年底前完工，讓用路人行經該處更安全。