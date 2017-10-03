〈中部〉長照整體照顧AＢＣ 台中4區域本月加入

2017-10-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局去年底開辦長照2.0，先選擇長者較多的大甲地區試辦長照ＡＢＣ（即社區整體照顧服務體系），給予長者完善的照護，已改善眾多老人健康問題，社會局決定今年擴大辦理，未來目標要讓全市一區至少有一個、甚至多個社區整體照顧服務體系。

社會局表示，目前於西屯區、南屯區、石岡區、東勢區、梧棲區及和平區等六個行政區，已開始啟動長照ＡＢＣ服務，十月將再有中、西區（合併辦理）、北區、龍井區、霧峰區等四區域加入。

台中市目前有卅一萬三千二百八十三位長者，幾乎是一年增加一萬多人，而有長照需要的長者約七萬人，老人日益增加，長照2.0的推動就相當重要。

社會局於去年底在大甲地區率先試辦長照2.0，積極推動長照ＡＢＣ，透過屬Ａ級的社區整合型服務中心，擔任長者個案的管理分析，針對長者身體狀況，整合各種資源，再轉給屬於Ｂ級的複合型服務中心或Ｃ級巷弄長照站就近照護，給予長者完善照護。

大甲的社區整體照顧服務體系於去年十二月啟動，在ＡＢＣ團隊積極合作下，改善很多長者的照護問題。

社會局表示，未來只要民眾接觸一個點，就可透過區域內各ＡＢＣ級單位的協力結盟，在此社區整合服務網獲得完整的長照服務。

在受照護的長者中，有一位胡阿嬤家庭支持系統極度薄弱，胡亂用藥，經Ａ級單位的永信基金會評估後，連結Ｂ級單位李綜合醫院，該醫院便運用醫院交通資源，協助阿嬤就醫，重新調整藥物，並為阿嬤連結了居家服務、居家護理、送餐服務、關懷訪視等服務。

經過三個月的努力，阿嬤身體功能進步許多，可自行騎乘電動車外出，也可至巷弄長照站參與活動，讓整個團隊相當開心。