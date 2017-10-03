〈中部〉民權國小「午時對味」 家長送菜變美食

2017-10-03

〔記者陳冠備／芳苑報導〕西餐主廚洪昭勝有感國內營養午餐失衡現象，發起「午食對味」計畫，他昨日到彰化縣芳苑鄉民權國小，以蒸、烤等方式烹調美食，不少家長響應改革計畫，一早就送來自家栽種的有機南瓜、胡蘿蔔、秋葵等蔬菜，洪昭勝製作出三道充滿西式風味的料理，讓學童大快朵頤。

西餐主廚洪昭勝教作 營養不流失

日本富士電視台去年播出「Chef～三星級營養午餐」連續劇，由女星天海星佑主演失業的米其林三星主廚，到小學餐廳擔任主廚的故事，並陸續解決學校經費不足與營養均衡的問題，讓學校營養午餐達到三星美味。擅長現代烹飪的對味廚房料理實驗室主廚洪昭勝，發現國內營養午餐從業人員烹調知識過時、且苦無進修管道，從今年起巡迴全台校園廚房，傳授現代烹飪技術，希望扭轉營養午餐「肉老」、「菜黃」的宿命。

洪昭勝表示，營養午餐預算低，料理只能大鍋炒，食物易失美味且熟度不均，蔬菜也會葉老菜黃，如果運用「分段調理」技術，將流程拆解為「煮熟」與「調味」兩部分，不僅省時、省力，減少油跟鹽，營養不流失，孩子吃了更健康。

在民權國小擔任二十五年廚媽的莊菊珠說，洪主廚傳授的技巧很實用，一小時內就準備了八十人份的義大利肉醬、時蔬沙拉佐橙醬與烤馬鈴薯拌鴨油，如果平常可能要兩小時，不過營養午餐多與食材公司搭配，對新型烹飪方式有別，若應用在週一無肉日，較為適合。

民權國小校長林昭青說，民權國小是第五所「午食對味」計畫實驗合作學校，不少家長知道有西式主廚要來烹調營養午餐，一早就到菜園採收蔬菜，包括南瓜、秋葵、小黃瓜、青木瓜、絲瓜、地瓜葉、青椒、苦瓜共八種，展現華德福教育主動互助的熱情。