〈中部〉嘉商王靖淳屢敗屢戰 全國跆拳道首奪銅

2017-10-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高商一年級女學生王靖淳因父親小時候有練跆拳道夢想，六歲起讓她跟著教練朋友學跆拳道，就學後，雖參加全國中小學運動會屢戰屢敗，但父親、教練始終對王靖淳抱持信心，受家人、朋友鼓勵，她每天維持跑步、跳繩等嚴格訓練，上個月到花蓮參加全國青少年跆拳道錦標賽，發揮實力拿下六十八公斤組銅牌，在全國賽首度奪牌，自信倍增。

王靖淳國中原本讀北園國中，後來轉學到嘉義縣民和國中體育班，每天有半天時間進行跑步、跳繩、迴旋踢等訓練，即使如此認真準備，每次參賽總是與獎盃失之交臂，讓她一度想放棄，好在父親、教練並未對她失去信心，反而要她改進踢、打等動作，持續參賽增強抗壓性，九月十一日參加全國青少年跆拳道錦標賽，一路打進前四強，最後獲銅牌。

「幸好堅持踢跆拳道，沒有放棄。」王靖淳說，起初是爸爸堅持讓她學跆拳道，阿嬤一路陪她比賽及幫她付跆拳道學費，這次得獎，阿嬤是最大功臣。

王靖淳為了練跆拳道，較少有時間念書，考量運動員未來出路難找，還是在國中教育會考前二十天拚命抱佛腳，意外考出五B成績，經嘉市體育會跆拳道委員會總幹事蔡良慶等人鼓勵，填選志願嘉義高商如願錄取，未來希望讀高雄醫學院運動醫學系，幫運動員減少運動傷害。