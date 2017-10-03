〈中部〉斗六垃圾積萬噸 防山崩一分為二

2017-10-03

市公所：不會再變高變胖

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市停收公家垃圾事件至今已三個月，在環保局介入協助斗六市清理垃圾後，斗六市囤積的垃圾仍有增無減，從當時八千噸增至目前的一萬三百噸垃圾，垃圾山也由一座變成兩座。市公所表示，垃圾去化的量與產生量已趨於平衡，垃圾山不會再變高變胖。

雲林縣環保局表示，全縣目前垃圾積存量約三．三萬噸，其中以斗南鎮囤積的垃圾量最多，約一萬三千七百噸，其次是斗六市，再來是虎尾鎮四千五百噸，斗六月前運出垃圾被檢出有針筒被退運，目前已釐清針筒並非醫療廢棄物，已恢復清運，垃圾去化順利進行中。

斗六市公所因拒絕垃圾換底渣，造成垃圾有進無出，六月底全市囤積垃圾達八千公噸，為減少垃圾量，公所一度祭出停收斗六市內各級公家機關垃圾策略，斗六垃圾最高曾囤積至一萬三千噸，在環保局協助清理下，目前量已經降下來。

市長謝淑亞表示，公所努力解決垃圾問題，每日垃圾量已從六十公噸降至四十五噸，但仍有進步的空間。

斗六市清潔隊表示，目前轉運站每天最多可外運一百公噸垃圾，但並非每天垃圾都會外運，垃圾已累積逾萬噸，因囤積量太多，原有的垃圾山一度達四層樓高，為避免「山崩」危險，目前垃圾分為兩堆，垃圾山從一座變成兩座，所幸垃圾進出量已趨於平衡，囤積量已不會再增加，呼籲民眾做好垃圾分類，落實垃圾減量。

環保局代理局長張喬維表示，目前雲林縣每天委外清運的垃圾量約兩百廿公噸，正與其他縣市繼續洽談更多的垃圾處理量，希望在該局統一調度下，能將囤積的垃圾清理乾淨。