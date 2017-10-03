〈中部〉補助〈收益 檳榔廢園轉作申請冷

2017-10-03

嘉縣7569公頃 僅40餘公頃申請

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕行政院農業委員會推動檳榔農申請廢園及轉作，最高可領廿五萬元，但農民咸認補助金額低於檳榔收益，嘉義縣檳榔園面積七千五百六十九公頃，截至九月底僅卅三人申請四十‧七公頃廢園及轉作，顯示意願低落。縣府農業處長林良懋說，農民可分三年，每年砍除三分之一檳榔園，確保轉作期間仍有收入。

每公頃年收近30萬 中央只給25萬

梅山鄉大南村檳農劉日裕認為，農民即便年紀大、無力耕作，也會把檳榔園轉租他人，坐享租金，最高僅廿五萬元的補助誘因不高；中埔鄉民代表、檳農邱銀海說，檳榔正值採收期，目前產地批發價雖跌至每粒一元，但三、四月曾因乾旱少雨，衝到每粒八‧五元高價，每公頃每年收益仍近卅萬元，要檳農放棄檳榔事業不太可能。

中埔鄉公所農業課長林雲康說，中埔鄉是全縣檳榔園面積最多的鄉鎮，農委會農糧署自民國一○三年在全國推動檳榔廢園轉作，卻把廢園及轉作兩者掛勾，農民轉種油茶、無患子等，需五年後才能收成，當年僅一人申請；今年放寬政策，只要廢園即補助十五萬元，才陸續有農民申請，但對比全鄉三千八百多公頃種植檳榔面積，廢園及轉作比例相當懸殊。

林雲康表示，農糧署補助轉作作物有油茶、無患子、油柑、綠竹筍等，屏東縣政府今年爭取新增檸檬，中埔公所曾爭取納入板栗、酪梨，但農民認為轉作時程過於急促，幾乎無意願，轉作物仍以油茶樹為主，將持續在電視跑馬燈及透過村幹事宣導廢園及轉作補助政策，衝高申請量。

縣府農業處農務科長李秋瑩說，嘉縣適用山坡地檳榔廢園政策，農民申請廢園可領十五萬元，若轉作特定作物，可再領種苗費、田間管理費各五萬元，今年底截止申請，農糧署暫無延期計畫。