〈中部〉地方稅延、分期 放寬申請

2017-10-03

〔記者張菁雅／台中報導〕為減輕民眾納稅負擔，市政會議二日通過「台中市地方稅延期或分期繳納辦法」修正案，放寬申請條件，除了原規定的低收入戶外，稅額增加在二萬元以上，且增幅達四十％而有繳納困難之虞者也能申請。該辦法通過後將由法制局發布實施，十一月開徵的地價稅將率先適用。

地方稅務局長陳進雄指出，配合「平均地權條例」第十七條在今年五月修正公布，加上市府廣徵各方意見，並參酌其他五都的作法，因此修訂「台中市地方稅延期及分期繳納辦法」。修正重點包括過去僅有低收入戶可以申請，這次將適用對象放寬至中低收入戶；另外，若因政府調整公告地價等行政措施，導致稅額增加在二萬元以上，且增幅達四十％以上，並有繳納困難者，得就稅額增加部分申請延期或分期繳納。

除了適用對象放寬，過去分期繳納僅能分七期，現在放寬至十二期，一期為一個月，同時簡化申請流程，民眾只要填具申請書及原繳款單就可以申請，不用再檢附存摺、收入證明等資料證明確實有繳納困難。

地稅局進一步說明指出，應納稅額增加在二萬元以上，未達廿萬元者，就增加稅額得延期一至二個月或分二至四期；應納稅額增加在廿萬元以上，未達四十萬元者，得延期一至四個月或分二至八期；應納稅額增加在四十萬元以上者，得延期一至六個月或分二至十二期。

該辦法適用範圍除十一月即將開徵的地價稅外，也包括房屋稅及使用牌照稅，市政會議審查通過後，將由法制局發布實施。