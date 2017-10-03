〈中部〉人行道騎樓無障礙 再鎖定19路段

2017-10-03

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推動市區道路人行道、騎樓無障礙示範計畫，第一波已完成十五條路段稽查取締，二日起再鎖定十九條路段，展開第二波行動。秘書長黃景茂昨天帶隊前往西區五權西路聯合稽查，發現多項違規行為，店家均當場承諾改善，黃景茂也要求警察局每天複查，確保人行道、騎樓暢通。

第一波共取締三百八十六件

市府自九月起鎖定五十條學區周邊的騎樓及人行道，執行無障礙示範計畫，連續三個月分三波進行聯合稽查。第一波共勸導四百五十七件，如勸導不聽則取締開罰，共取締三百八十六件，開罰三百至二千四百元，而違規佔用情況較嚴重的路段為西屯區朝富路及西屯路三段。

市府昨天起展開第二波稽查，黃景茂帶隊視察五權西路自五權路至忠明南路段，發現部分路段的人行道被放置花盆、禁止停車告示牌、冷氣機主機等，騎樓也被設置鐵捲門與隔間牆，或擺放商品，當成營業空間。店家承諾會自行改善，部分店面未營業，將由警察局查報。

有店家當場向黃景茂表示，他支持市府這項政策，但騎樓、人行道遭占用的情況很普遍，市府要做就應該全面取締，不應有選擇性，也不能只有三分鐘熱度。

秘書長要求警每天複查 維持成效

黃景茂指出，第一波執行成效不錯，少數有反彈聲浪的攤販最後都配合淨空，這是好的契機，市府態度堅決，將逐步推展，提供友善行人的空間。他也要求警察局針對稽查過的路段，每天去複查，以維持成效。

第二波執行路段，人行道包含西屯區河南路（台灣大道至市政路）、福科路（黎明路至環中路）、惠中路（市政北一路至市政北三路）、南屯區環中路四段魚市場周邊（五權西路二段至向上路三段）、豐樂停車場周邊（向心南路、豐偉路、文心南七路）、北屯區豐樂路二段（豐樂三街至豐樂五街）、南區忠明南路（三民西路至南屯路一段）、東區精武東路（精武東路一五○巷至十甲東路）、西區五權路（篤行路至五權西路）、五權路（五權西路至三民西路）、台灣大道二段（美村路至中興街）、五權西路（五權路至五權新一巷）、北區梅川東、西路（太原路至青島路）、館前路（台灣大道至博館路）。

騎樓部分包含西屯區國安一路（玉門路至東大路一段）、南屯區大業路（河南路四段至惠文路）、西區五權西路（五權路至忠明南路）、北區北平路一段（陝西路至北平四街）、潭子區得福街（頭家路底至得福街八十二巷）。