〈中部〉埔里愛村橋便道 拚明年1月通車

2017-10-03

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮愛村橋因六月豪雨斷裂中斷，居民質疑橋樑重建及便道施設工程無下文，縣府、公所昨天召開便道施設說明會，強調工程已在九月十九日發包，希望本週內能取得私有地使用同意書及河川主管機關核准公文，包商即可進場施工，務必趕在年底完工，明年一月通車。

公所 ︰盼本週取得私地主同意書

愛村橋復建工程說明會昨於愛蘭里梅村社區活動中心舉行，鎮代會主席蔡文仲、代表詹文及愛蘭、鐵山、南村里長、多位里民到場關心，鎮長周義雄針對日前居民拉白布條陳情愛村橋復建及便道施設無下文一事，強調中央、縣府、公所絕對沒有拖延半點時間。

周義雄表示，縣府九月四日接獲中央同意愛村橋災害復建及便道工程公文，公所則在九月七日接到縣府函轉公文，立即辦理發包作業，於九月十九日招標，因便道工程須租用三筆私有地，牽涉二名地主，以及使用河川公地，已協調愛蘭里長陳文富、第三河川局，本週內取得私有地使用同意書及核准公文，便道即可施工。

愛村橋便道工程經費約八百萬元，總長約二百七十公尺、寬五．五公尺，全部採土堤及埋設涵管，路面鋪設柏油，工期九十個工作天，但要求包商全力趕在年底完工，明年一月通車。

愛村橋重建 預定108年2月完工

縣府工務處也表示，愛村橋復建工程細部規劃設計九月底已送行政院公共工程委員會審查，若通過即可辦理發包，若進度順利，新橋預計一○八年二月完工通車。