〈中部〉彰化高鐵特定區路障拆 將引進無人車

2017-10-03

〔記者顏宏駿／田中報導〕高鐵彰化站通車近二年，卻因前包商資金週轉不靈，留下許多「爛尾工程」，造成高鐵特定區內路障處處，讓當地民眾和乘客詬病；縣府今年初重新招標，近日完工，路障均已拆除，昨天縣長魏明谷到場勘查並宣布，未來將在高鐵特定區推動彰化首件無人車計畫。

收拾爛尾工程 全區解放

高鐵彰化站主站體約八公頃，前年七月完工，前年底正式營運通車，但攸關高鐵特定區（一百八十三公頃）發展的公共工程，卻因包商週轉不靈，留下許多「爛尾工程」，縣府多次催促施工無效，今年初重新招標，全部工程已完成並通過驗收，為配合中秋節和國慶連假，縣府將區內路障全部拆除，「全區解放」。

24至28日 舉辦無人車試乘

魏明谷昨勘查時，宣布將啟動無人車計畫。他說，為配合高鐵特定區空間解禁，縣府將在十月廿四日至廿八日舉辦「無人車試乘活動」，這台無人車為目前在台北市做夜間試行的無人車同款型，副縣長林明裕與建設處長戴瑞文與廠商接洽，達成合作共識。

此外，魏明谷也擘劃高鐵特定區美好願景，他說，下半年度土地標售作業訂於十月廿日及十一月十七日再次辦理，高鐵特定區好山好水，風景秀麗，交通便捷，希望相關企業及民眾把握機會，共享開發榮景。

針對無人車計畫，縣府建設處表示，這是中長期規劃，目前還未完全成熟，但無人車是未來趨勢，縣府未雨綢繆，將與廠商共同規劃出無人車接乘的可行方案。

建設處指出，無人車的施行一定是由近到遠，月底的試乘活動，預定從站區到田中基督教醫院預定地，長約一公里多，將來再試辦高鐵站區到台鐵田中站甚至員林市，時程視廠商開發的技術而定。