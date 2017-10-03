〈中部〉《10/7日起8天 123場偶戲匯演》黃俊雄代言雲林偶戲節 請「劉三」站台

2017-10-03

〔記者林國賢／雲林報導〕二○一七雲林國際偶戲節將於七日登場，昨天「人間國寶」黃俊雄、「八音才子」黃文擇出席代言暖身，跨越三個世代大師呈現傳統偶戲經典操偶、口白技巧，跨界結合舞者Cosplay人偶共舞的創新演出，驚豔全場。

雲林縣長李進勇表示，今年國際偶戲節週六晚間在「虎尾農博生態園區」開幕，為期八天的活動，除邀請國內掌中戲大師黃俊雄、鍾任壁、廖文和等經典布袋戲演出，同時邀請日本、韓國、泰國、越南及以色列等五國偶戲團交流展演，總計一百廿三場國內外偶戲精彩匯演，好戲連台，保證精彩。

黃俊雄昨透過「雲州大儒俠」中經典人物劉三代言偶戲節，大師用精緻操偶技藝與典雅快速口白，展現傳統偶戲細膩的藝術價值，獲得滿堂采。

黃俊雄說，傳統的布袋戲偶是小型戲偶，五根手指頭就能演出，所以才稱掌中戲，他樂見有後輩投入偶戲表演，加入創新與創意，讓偶戲表演更上一層樓。

霹靂布袋戲副董事長黃文擇與兒子黃滙峰攜手演出霹靂布袋戲「兵甲武經」經典橋段，跨界搭配舞者Cosplay人偶合作演出，華麗精彩，震撼全場。黃文擇說，這只是偶戲節開幕典禮小小的橋段，歡迎民眾一起到農博園區看戲。

文化處長林孟儀說，今年偶戲節除大師表演外，還有四十八個校園植根推廣成果展演，另有十組國內布袋戲團角逐第第十一屆「金掌獎」殊榮，並規劃偶戲文創市集等活動，讓民眾透過實際體驗的方式，近距離認識雲林布袋戲文化產業發展的故事與創新。