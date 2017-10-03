〈中部〉下屆嘉縣長選舉 議長張明達表態參選

2017-10-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕民進黨全國黨代表大會通過明年直轄市長暨縣市長提名特別條例，嘉義縣、台南市、高雄市與宜蘭縣必須辦理初選，嘉縣議長張明達昨天首度表態投入縣長選舉；行政院農業委員會副主委翁章梁還在評估，嘉義縣副縣長吳芳銘重新入黨僅半年，沒有參加初選的資格。

臨時會前 首度鬆口將參與協調、初選

下屆嘉義縣長選舉，張明達、吳芳銘和翁章梁都被點名是可能人選，但三人除了勤走基層，都未公開表達參選意願，尢其張明達因縣長張花冠與立委陳明文「兩個太陽」鬧得不可開交，為避免捲入漩渦，刻意保持低調，但他的支持者強力運作多時，其臉書上勸進聲浪一波接一波。

縣議會昨召開臨時會前，民進黨縣黨部主委、議員林沐惠及國民黨籍議員黃金茂、無黨籍議員陳福成等人都到議長室，除林沐惠基於黨部中立未表示意見，黃金茂、陳福成都說，張明達是最佳縣長人選，張也鬆口表達參選意願。

張明達說，經審慎評估，尊重民進黨縣長提名機制，將參與協調、初選；他強調，如果機制是公平的，會按機制來走，如果覺得不公平，會考慮直接用無黨籍來選。至於參選說明會時程，張與幕僚正討論中，尚未確定。

翁章梁：還在評估中 吳芳銘笑而不答

每逢假日即返鄉拜會各界的翁章梁，是最早浮上檯面的縣長參選人選。他表示，一年多來走訪基層，傾聽鄉親心聲與看法，是否投入縣長選舉，還在評估當中；吳芳銘面對詢問則笑而不答。

林沐惠說，縣長選舉提名權在中央，地方黨部只是配合協助，民進黨是有活力的黨，會透過公平機制產生下屆縣長參選人，吳芳銘的黨員資歷曾中斷，今年四月才又加入，如依黨齡兩年的參選條款來看，目前不符合資格。

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧指出，明年底縣長選舉，國民黨不會缺席，目前鎖定幾位優秀的黨員進行協商，會推派一位實力派傑出戰將，在五合一選舉發揮強力領頭羊角色，打一場漂亮的選戰。