〈南部〉台南安平「中秋博餅」 擲骰贏狀元金牌

2017-10-02

〔記者劉婉君／台南報導〕「台灣府志」中有關清康熙卅三年中秋博餅的記載，是目前最早的文獻紀錄。相傳鄭成功率軍來台後，在中秋節時為了一解將士的鄉愁而舉辦博餅，後流傳至民間，演變成為中秋節的民俗活動。台南市安平文教基金會將於中秋節在安平劍獅埕重現中秋博餅，邀請民眾來體驗。

中秋博餅在台灣淵源已久，由安平文教基金會、台南市文化協會與中國泉州晉江安海文創協會合辦的「兩岸兩平安」博餅活動，參與者不僅有機會博回包裝上寫有「狀元」、「榜眼」、「探花」、「進士」的綠豆餡餅，每組的最後優勝者還可獲得一面「金質狀元牌」，讓今年中秋節多了一點懷古味。

安平文教基金會董事長蔡金安表示，中國泉州晉江縣的安海鎮，在明代以前原稱「安平」，是鄭成功成長的地方，鄭成功來台後，將大員改稱安平鎮，後清廷為消除反清復明思想，泉州的安平鎮改為安海鎮。兩會於三年前開始，以「兩岸兩安平」展開民俗文化交流活動，今年博餅活動的獎品有廿組金質狀元牌和綠豆餡餅，均由安海文創協會提供。

1組10人共20組 即起報名額滿截止

博餅活動將於中秋節當天上午十時卅分舉行，每半小時一梯次，共五梯次，總計有廿組，每組十名，以同時擲六顆骰子的方式，見四就有獎品，擲出最多四點者獲勝；如果同點數有五個出現，則以四最大，各組最後有一人贏得一面金質狀元牌，即日起接受報名，額滿為止。洽詢電話06-2996195。