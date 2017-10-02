〈南部〉採購71萬劑 公費流感疫苗開打

2017-10-02

〔記者方志賢／高雄報導〕公費流感疫苗昨開打，高雄市今年共採購七十一萬六千劑，在全市五百七十一家合約院所接種，高市今年至九月底有廿五人因流感重症死亡，個案為中高齡、慢性病患且均未施打疫苗，衛生局呼籲市民不可輕忽流感帶來威脅，盡速施打流感疫苗。

高雄市衛生局昨在楠梓區宏南、宏毅、宏榮里聯合活動中心舉辦開打儀式，現場湧入大批民眾前來接種疫苗。今年公費流感疫苗接種對象新增「六個月內嬰兒的父母」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」。

衛生局疾管處表示，今年到九月底已有廿五人因流感重症死亡，這些死亡個案均未施打流感疫苗，其中八成是六十五歲以上高齡者，並有九成合併有糖尿病、高血壓及心臟病等慢性病史，去年長者施打率不到五成，提醒長者盡速施打，降低感染流感風險。

衛生局指出，流感疫苗公費接種對象包括五十歲以上成人、六個月以上至入學前幼兒、十九至四十九歲高風險慢性病患或BMI≧30、國小、國中、高中職、五專學生等。流感疫苗施打後須二週才能產生足夠抗體，請符合資格的民眾盡早接種疫苗，相關接種資訊可至衛生局網站「流感疫苗專區」查詢。

澎湖縣長 全國第一個接種

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨天全國同步開打的公費流感疫苗，澎湖縣政府衛生局搭二○一七富邦金控鐵人三項錦標賽列車，早上六時三十分在馬公嵵裡沙灘舉行社區接種設站活動，安排縣長陳光復搶頭香，成為全國接種第一人。

今年澎湖縣政府衛生局流感疫苗，共備貨二萬四千六百三十劑疫苗，其中成人二萬三千四百一十劑、幼兒一千二百二十劑，縣長陳光復率先挽袖響應接種流感疫苗，由於在上午六時三十分開打，衛生所、診所及醫院都尚未開門，因此成為全國最早接種的第一人，並呼籲民眾盡早接種流感疫苗，以預防流行性感冒。