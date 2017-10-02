〈南部〉復育螢火蟲 「金牌農村」手造秘境

2017-10-02

大樹龍目社區花三個月打造

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市「金牌農村」大樹龍目社區復育螢火蟲，歷時三個月營造自然棲地，台灣窗螢從十隻變成二百隻，昨社區居民一同野放幼蟲，獻上祝福歡迎回來，預期明年螢光再現，這是全國首度社區手造螢火蟲秘境。

台灣窗螢從十隻變成二百隻

龍目社區居民為尋找小時候回憶，市府農業局委託特有生物研究保育中心組長何鍵鎔協助復育螢火蟲，居民總動員三個月，規劃賞螢步道，全長一百公尺，以芒草、竹林為屏障，完全不使用水泥，種植地瓜葉等，並野放許多蝸牛，做為螢火蟲食物，形成生態食物鏈。

居民自主友善耕作，砍除雜草自然落地，形成豐富腐植質，維持環境濕潤，適合台灣窗螢繁殖，幼蟲也能躲避蝙蝠等天敵，每年有二次發生期，又龍目井湧泉豐沛乾淨，兩旁濕地是端黑螢喜愛環境，能有效防治害蟲，增加農作物生產。

龍目國小家長與學童更帶回十隻螢火蟲幼蟲人工復育，透過衛生紙保濕、餵食蝸牛等，從十隻變成二百隻，昨齊聚社區野放幼蟲，獻上祝福「過去沒注意到你，讓你消失了，如今重建家園，讓你重返故鄉」，歡迎螢火蟲回來，場面溫馨。

學生黃欣品表示，螢火蟲幼蟲愛吃野味蝸牛，她抓了楠梓公園的蝸牛餵食，牠寧願挨餓十天也不吃，她只好投降，跑回大樹抓野生蝸牛，幼蟲才飽餐一頓，令人嘖嘖稱奇。

組長何鍵鎔表示，社區在都市近郊，罕見出現端黑螢，考量台灣窗螢容易親近，優先復育台灣窗螢，預期明年四、五及七、八月，可見二度飛舞發亮，不同那瑪夏山區種類，成為高市賞螢另一個好去處。