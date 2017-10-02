〈南部〉屏東加工出口區 建民營勞工宿舍

2017-10-02

第一期640床位 明年底前完工

〔記者李立法／屏東報導〕萬通人力公司斥資一億一千萬元在屏東加工出口區興建第一期有六百四十床位的員工宿舍，明年完工啟用後可望能紓解園區各家廠商員工住宿及飲食需求，這也是屏東縣第一家在工業區由民間建造及經營的勞工宿舍，對提升工業區便利性及友善職場環境具指標意義。

屏東加工出口區分處長沈龍志表示，該園區位處高屏市郊，從業員工人數已逾三千人，於區外租屋住宿員工超過三百人，廠商屢反映附近租屋不便，為解決員工交通及住宿問題，提供安心就業環境，該分處首開屏東各工業區先例，釋出園區近一點三公頃用地招商興建並經營員工宿舍，由萬通人力公司取得資格。

萬通人力公司特助邱崇銘指出，園區宿舍工程預計分兩期施工，興建中的第一期宿舍大樓有六百四十個床位，明年底前完工，有雅房及套房區等可供選擇，收費合理，採現代化管理，並引進餐廳及超商，可紓解園區勞工食宿問題，第二期工程將視第一期住宿率再決定動工日期。

沈龍志表示，該園區屬於高技術性的產業聚落，若加上「萬通」，目前有三十九家廠商進駐，宿舍區若能吸引勞工入住，可望為附近的前進里、大洲里帶來商機，並對爭取高屏兩地客運業者規劃行駛園區班次，增添有利籌碼，園區生活機能逐步獲得充實，相信能為屏東縣留住更多就業人才。