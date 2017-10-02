〈南部〉關山故事生活節 老屋新活力

2017-10-02

〔記者陳賢義／台東報導〕台東「二○一七關山故事生活節」即日起到國慶日止在關山鎮熱鬧開展，以「關山說書人，關關有故事」為主題精神，藉由各種空間開放、微修繕改造、或藝術進駐的場域實驗行動，將新時代的創意與舊時代的建築交融在一起，期以關山多元的故事及意像串聯，再次找回老屋的生命力。

老建築親善空間微改造

舊稱「里壠」的關山，至今保有自日治時期以來的完整棋盤格式街道，木造老屋和建造於一九六○、七○年代的水泥樓房交錯林立，形成小巧迷人、舒適宜居的小鎮特有風情。台東縣政府文化處去年向花東基金申請辦理「關山文創聚落發展計畫」相關活動，去年及今年推動與辦理老屋店家或工作室等親善空間微改造等工作，讓關山呈現不同風貌。

台東縣長黃健庭表示，關山一個很有歷史、有文化的地方，也擁有非常多的故事，希望將來能夠透過故事串聯，及族群文化的傳承，連結關山在地人、環境、產業、文化與記憶及重新凝聚，並形塑地方認同。

以中山路為核心場域

文化處表示，期許老屋故事不只停留在筆墨文字間，而是透過各式活動，將老屋的活力帶向人群，連續十一天的活動，將以扮演關山最重要發展軸線「中山路」為核心場域，以位於中山路底的「木時光老屋」和「中華路大草地」為主展場、沿街的老屋和店家為次展場，完整呈現近兩年的成果。