〈南部〉流感疫苗「針」有效 屏縣拚25％涵蓋率

2017-10-02

前年涵蓋率僅12％ 重症124例

〔記者邱芷柔／屏東報導〕公費流感疫苗十月起開打，去年屏東縣疫苗接種人數大增，佔全縣人口近百分之二十二，流感重症病例明顯減少，今年約有二十萬人符合接種資格，縣府預估能達到涵蓋率百分之二十五的目標，縣長潘孟安昨天率先捲袖接種，呼籲縣民配合防疫措施踴躍接種。

去年22％ 重症大幅下降為40例

屏東縣衛生局統計，每年流感從十一月下旬開始升溫，持續至隔年初，前年全縣施打流感疫苗涵蓋率約有百分之十二，當年流感併發重症共有一百二十四例，去年施打疫苗涵蓋率增加至百分之二十二，流感併發重症病例大幅下降為四十例。

今年公費流感疫苗接種對象，除了滿六個月至國小學前幼兒，國小、國中、高中職、五專一至三年級學生，十九至四十九歲具有潛在疾病者，五十歲以上長者，孕婦、幼兒園及托育機構人員、機構對象、醫事防疫人員及禽畜業者等原對象外，新增六個月內嬰兒之父母。

衛生局指出，只要符合接種資格民眾，攜帶身分證、健保卡及幼兒預防接種手冊，就能到縣內流感合約醫療院所施打，衛生所不收取任何費用，醫療院所酌收掛號、診察費用，由於流感疫苗接種後至少要兩週才會產生保護力，呼籲民眾及早做好防疫。

衛生局疾管科長江麗香表示，打了流感疫苗不代表不會感冒，但能有效預防流感併發重症風險，根據衛福部資料顯示，流感疫苗對健康成人有百分之七十至九十的保護效果，並能減少老年人百分之五十至六十的併發重症風險，相關訊息可至衛生局網站查詢。