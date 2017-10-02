〈台北都會〉（台北）流感疫苗開打 教職員擴大納入

2017-10-02

〔記者周彥妤／台北報導〕時序入秋冬，是流感、肺炎好發季節，北市府昨宣布，擴大公費流感、肺鏈疫苗施打對象，前者鎖定廣泛接觸人群者，包含市府員工、居家托育人員及高中職以下非公費教職人員；後者則將以往七十五歲以上的年齡限制下修為六十五歲以上。

市長柯文哲昨出席「台北市流感、肺鏈疫苗開打」記者會，雙親連袂出席示範接種疫苗，衛生局長黃世傑也挽起衣袖響應。由於柯未滿六十五歲，只打流感疫苗，雙親年滿八旬，但已打過肺鏈疫苗，也只打流感疫苗，六十八歲的衛生局長黃世傑則施打兩劑。

柯文哲表示，北市針對大量接觸人群者，提供流感疫苗接種，比中央擴增更多施打對象，包含「市府第一線同仁」，如警察、地政及環保局等、「高中職以下非公費對象的教職員工」及「居家托育人員」；另外，由於肺炎高居死亡順位排名第三，因此把以往中央設定七十五歲以上的年齡限制下修為六十五歲以上即可接種肺鏈疫苗。

柯文哲說，凡六十五歲以上尚未打過肺鏈疫苗的市民，符合資格者可一次注射兩劑，左臂打流感疫苗，右臂打肺鏈疫苗，雙重把關健康。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，流感疫苗的擴增施打對象，市府第一線同仁有兩千多人，高中職以下非公費對象的教職員工有一萬兩千五百人，居家托育人員則有七百人；六十五歲以上可接種肺鏈疫苗的則有四十二萬人。衛生局估計流感疫苗全市接種可達二十五．八％。

另外，柯文哲昨也出席二○一七年世界心臟日「凝聚力量 攜手護心」活動，提到去年心臟疾病高居國人十大死因第二位，他呼籲，養成良好生活習慣，避免三高，保持運動，切忌肥胖，減少攝取動物脂肪，才是預防的不二法門。