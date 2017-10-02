〈台北都會〉（台北）李新之子接棒斷炊 藍營議員相助

2017-10-02

〔記者郭安家／台北報導〕已故市議員李新之子李柏毅將接棒參選議員，未料，李新上週墜樓身亡，昨起其議會研究室、每個月廿四萬元助理費也斷炊，粗估現在至農曆年則要約一百萬元人事費。據了解，由於李柏毅無議員職權辦理會勘、協調會，同黨議員戴錫欽、汪志冰、應曉薇、王鴻薇主動表示將幫忙發函，雪中送炭。

李新團隊目前在興隆路還有一間服務處，李柏毅說，這是姑丈店面讓他們使用，由於少了助理費，導致很多同仁都打折領薪水，「希望陪我走完可能選舉這條路」；很多民眾還是習慣找他們陳情，未來的選服及協調會還是要把它做完。據了解，戴錫欽、汪志冰等議員私下答應，要幫李柏毅發協調會及會勘通知。

但現實是，有議會助理表示，上週四李新墜樓身亡，依規定十月起其辦公室就不能再領取廿四萬元助理費，李新助理還被議會人員詢問是否當天就辦理勞健保退保手續。

李新曾是立法院助理工會創會理事長，但其助理也面臨爭取預告工資的問題。戴錫欽坦言，他請議長吳碧珠幫忙，看能否依照內政部函示，讓李新助理可比照「勞基法」辦理非自願性解雇，獲得預告工資，但初步得到回應是沒有空間。

李柏毅粗估，若團隊運作至明年農曆年，需超過一百萬元人事費；另有議會助理估算，養一個兩人服務處每個月就需六、七萬元人事費，郵電等行政雜支則約三萬元，但過去李新有議員身分，還享有郵電費補助金。

李柏毅說，「爸爸沒做完的事情，我想幫他完成，而且做更好；希望爸爸最後的時候走得風光，我一定要捍衛父親名譽，爸爸的死不是感情、財務因素。」