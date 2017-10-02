〈台北都會〉（台北）里長力挺 三興段公宅工程標上網

2017-10-02

〔記者鍾泓良／台北報導〕信義區陸保廠周邊共有陸保廠AB及三興段兩處公宅基地，上月召開陸保廠AB說明會時，當地里、景勤里長賴惠貞與居民杯葛說明會。但距離三百公尺的三興段卻是不同風景，在地里、黎順里長吳明耀九月十八日帶著十二位鄰長到都發局，手拿「疼惜年輕人」、「翻轉嘉興街」標語力挺蓋公宅，北市也打了劑強心針，前天將三興段公宅工程標上網，預計十一月底截止投標。

吳明耀受訪說，三興段公宅現址為垃圾轉運站，每天都有五十輛垃圾車進出，造成周邊汙染，蟑螂、老鼠到處跑，更讓該地區發展受限。年輕人買不起房子，導致娶妻生子都成問題，有租得起的公宅絕對有必要。吳強調里內多數支持蓋公宅，「不能因為幾個反對就影響國家建設」。

都發局長林洲民表示，三興段原本五月要上網招標，但遭該選區的議員反對，決定暫緩招標，並承諾召開第三次說明會，而上個月中舉辦聯合說明會雖然遭遇反對，但還是照程序走完。他說，那天吳明耀到他辦公室表明支持蓋公宅，更說「你不發包就表示不在意我們的支持」，因此毅然決定上網招標。

議員陳孋輝坦言，三興段有人反對是擔心公宅蓋好會影響到都更案，而市府又拒絕與對方溝通，把反對的人都打成壞人，認為當初若各退一步就有共識。至於市府將兩處基地分開處理，她說，這樣對於政府有利，身為有前瞻的政府就該通盤看該區整體戶數，而非為了有政績切割去做。