〈台北都會〉（台北）中秋來兒童新樂園 弱勢免費玩

2017-10-02

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年十月節日多，四日是中秋節，七日至十日還有雙十節四天連假，月底更有萬聖節。兒童新樂園十月祭出好康，全國身心障礙者及低收入戶只要在四日中秋節到兒童新樂園，每人憑證就可以在遊客服務中心領取一份免費遊樂券，可免費玩四項遊樂設施。

月底萬聖變裝 門票買一送二

迎接萬聖節，兒童新樂園十月廿八日至卅一日也推出活動，只要身著萬聖元素，同行兩人即可免費入園，等於用一人票價三人享受，廿八日當天也將舉辦「萬聖變裝點心趴」，不僅有發不完的點心，也有萬聖手作DIY活動。

捷運公司表示，雙十節連假的第一天，本月七日上午九時卅分至十二時，民眾可以到兒童新樂園二樓的「如果劇場前廣場」，由台北市社會局與靖娟兒童安全文教基金會聯合舉辦手作南瓜提籃的免費DIY課程。

而七日下午二時至三時於兒童新樂園戶外的樹蛙表演場，將由海波兒童劇團「點心家族」的哥哥、姊姊與卡通寶貝「Ｑ比天使」演出免費表演「Ｑ比天使說愛你」，帶領小朋友唱唱跳跳、有獎徵答。

捷運公司提醒，如果民眾打算有效運用遊玩時間，可透過「兒童新樂園APP」的熱門遊樂設施預約功能，看好場次預約，再依照時間到現場報到，省下排隊時間。另外，若對活動資訊有疑慮，可以洽詢捷運公司客服專線，或到捷運公司、兒童新樂園網站查詢。