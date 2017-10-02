〈台北都會〉（台北）世大運之友會 數百萬收支不公開

2017-10-02

〔記者郭安家／台北報導〕世大運已結束逾一個月，但由駐日代表謝長廷擔任會長的「台北世大運之友會」，迄今未同意市議員公開近兩、三年來運作收支，台北市社會局以「政府資訊公開法」及「個人資料保護法」為由，指「當事人不同意」提供，也未查核，成為不少議員關注議題；國民黨市議員戴錫欽昨指，北市府應盤點相關物資、金錢，如有不法應立即調查。

世大運之友會︰民間辦活動 無關市府

世大運之友會執行長林耀文受訪，指近兩、三年來世大運之友會收支平衡、出入帳不到一千萬元，一年大概兩、三百萬元，相關贊助「我們都是找朋友、支持世大運的人，跟市政府沒有關係，都是民間人士」，捐款收據都給市府，收入除請三、四位工作人員，也辦活動到校園宣傳世大運，邀請年輕人看籃球、棒球及參加世大運踩街活動，「沒有不可告人秘密」。

外界注意到世大運之友會角色，是因市長柯文哲去年二月進行一日雙塔自行車活動。戴錫欽說，柯文哲當時宣稱該活動是為了世大運宣傳，活動有卅萬元經費由世大運之友會贊助；但戴錫欽調閱資料發現，針對「提供、捐贈、贊助、借用」物資及金錢給市府各機關及世大運執委會辦理世大運活動，世大運之友會迄今不願讓議會監督。

議員︰一日雙塔30萬元 贊助？饋贈？

戴錫欽表示，舉例來說，這就影響到柯文哲一日雙塔卅萬元經費究竟是贊助還是饋贈，如為贊助，為何未列舉於贊助名單？如為饋贈，柯文哲可以收受饋贈？

他說，世大運之友會打著「全力支援世大運」的旗號，其資金來源、收支狀況，理應公開透明，甚至兼市府世大運執行長的秘書長蘇麗瓊亦同意指「人民團體要對大眾負責，會要求對方（世大運之友會）公開透明。」但社會局均回覆，依「政府資訊公開法」及「個人資料保護法」以「當事人不同意」為由拒絕提供資料說明。

根據世大運之友會官網，今年世大運之友會於天母棒球場、台北田徑場、和平國小籃球館，拉布條舉辦加油活動，也參加開幕式。

戴錫欽要求，世大運既已落幕，市府也應針對世大運期間的物資及金錢支援做個總盤點，若是有不法之行為，應立即調查懲處，若有未符合行政程序，應立即補齊。

社會局︰當事人不同意公開 帳目僅備查

社會局長許立民回應，世大運之友會屬人民團體，需經過對方同意、公益性，才可公開資料，前天才與法務局長袁秀慧確認此事，社會局「沒有特別壓力」。他認為，世大運之友會「應該不算公益勸募條例所規範的範圍」，對活動贊助及補助；世大運之友會提交給社會局的帳目，叫做備查，而非審查。