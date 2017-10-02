〈台北都會〉新北消防局不救援動物 昨起動保處接手

2017-10-02

明年起 消防局不再捕蜂捉蛇

〔記者何玉華／新北報導〕新北市貓狗動物救援業務，原本有十九個區在夜間是由消防局支援，十月一日起，回歸動物保護防疫處負責，處長陳淵泉說，廿九區廿四小時動物救援業務全面回歸動保處，民眾若發現動物需要急難救援，可直接撥打1999或動物救援專線29596353；另捕蜂捉蛇業務則在明年一月一日成立動物救援中心後，消防局就不再捕蜂捉蛇了。

新北市動物救援業務過去都由消防局承辦，一○一年起，逐步推動動物救援回歸動保處專業人員處理，並自今年起進行最後階段交接；原本動保處負責白天的救援作業，夜間將新莊、板橋、三重、蘆洲、汐止、中和、永和、土城、新店、樹林等十區的業務委外，其餘十九區則由消防局夜間支援。

不過，夜間救援業務雖回歸動保處，仍將委外，陳淵泉說，委外人力將與原有執行十區的人力、市府動保員混編，等明年一月一日成立動物救援中心，再整併捕蜂捉蛇業務後，整體人力混編，有助於讓救援作業回歸專業又節省人力成本。

首日回歸 未有特別救援任務

陳淵泉說，消防局承接的夜間十九區原定明年一月一日與捕蜂捉蛇業務一起回歸，經評估及協調人力、經費後，提前於十月一日起，廿九區廿四小時動物救援業務回歸動保處，第一天回歸，並未發生特別救援任務。

根據防局統計，一○一年至一○五年執行捕蜂捉蛇業務約四萬七千餘件，平均每年九千多件，動保處預計明年一月成立動物救援中心後，也併入捕蜂捉蛇業務，近期將規劃捕蜂捉蛇業務委外招標，消防局仍會彈性支援捕蜂捉蛇。