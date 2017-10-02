〈台北都會〉風況欠佳 「台灣藍鵲」風箏放飛僅60米長

2017-10-02

〔記者李雅雯／新北報導〕二○一七北海岸國際風箏節昨天在白沙灣熱鬧開幕，現場計有來自十個不同國家、百位選手參加。可惜現場風況欠佳，不如前天暖場「時時在起風」，選手們需多花時間等待風起，天空競技場部分時間略顯「平靜」。

朱立倫驚呼 「在天空飛喔！」

北海岸國際風箏節今年以「海洋、生態、保育」為主題，以台灣特有種鳥類「台灣藍鵲」為風箏設計圖樣的亮點主角。知名國際風箏創作者黃景楨製作「寶島之翼」，以台灣藍鵲為繪製藍圖，新北市長朱立倫在指導下成功放飛「寶島之翼」，抬頭看翱翔天空的風箏時，不禁讚嘆︰「好像真的台灣藍鵲在天空飛喔」。

現場另有台灣藍鵲單線串聯風箏，由南投市西嶺國小退休老師劉錫勳設計、創作、操控。台灣藍鵲單線串聯風箏由數十個手繪小型台灣藍鵲風箏串起，由於上午風況欠佳，放飛長度僅維持四十到五十個小型台灣藍鵲串聯，也就是大約六十多公尺長。

等待起風 99隻小藍鵲再飛上天

劉錫勳說，微微的風讓風箏放飛狀況不穩，在其他地方放風箏也會遇到類似情形，這時候能比的就是耐心，等待一陣風，帶起風箏的瞬間，「期待帶來的九十九隻小台灣藍鵲都能飛上天」。

朱立倫說，國際風箏節已打響口碑和名號，每年成為各家好手競技、觀摩的活動，期待接下來的國際風箏節都能繼續超越過往，愈辦愈好。