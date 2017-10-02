〈北部〉舊自強隧道 地方盼做自行車道

2017-10-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕隨著花東線鐵路「新自強隧道」上月廿六日啟用，花東線東拓後初代「自強隧道」也走入歷史，鐵工局目前正進行清理及點交作業，完成後移給台鐵局管理；而瑞穗鄉、玉里鎮都有意結合花東縱谷國家風景區管理處，將自強隧道整修為自行車道！

自強隧道介於花蓮瑞穗鄉舞鶴號誌站至三民車站區間，穿越舞鶴台地下方，全長二．八九九公里，是在台鐵「台東線拓寬工程」時新建的隧道。

鐵工局玉里工務段長薛文城說，目前工程人員正進行自強隧道內的電車線以及軌道的移除回收工作，待完成後點交給台鐵局；至於未來隧道要如何規劃使用，則有待地方政府規劃利用。

瑞穗鄉長陳進光說，先前已有規劃為自行車道的想法，曾與花東縱管處前任處長洪東濤達成共識，若自強隧道退役即可著手爭取經費規劃。他說，瑞穗鄉目前已有兩條自行車道，可串連吉蒸牧場、瑞美、迦納納、舞鶴台地，再由舞鶴國小旁穿越茶園下坡、經過掃叭隧道北口抵達瑞穗牧場，再由瑞穗牧場到紅葉溫泉，未來隧道可規劃為自行車道，可為地方觀光增加特色。

有自行車友說，自強隧道若能規劃為自行車道，將來環島的自行車旅客又多了一路線選擇。他說，以前車友若想少爬台九線舞鶴台地路段，一般是會改走一九三線道瑞穗至玉里，都可以不必爬舞鶴台地坡。他說，隧道內騎自行車很特別，因隧道穿越舞鶴台地下方，會有地底恆溫效應，終年都是攝氏二十度左右，可說冬暖夏涼，值得期待。