〈北部〉蘇花改單線道 花蓮人唱衰塞到爆

2017-10-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路瓶頸南澳平交道立體化工程昨開放通車，而台九線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），第一階段蘇澳到東澳段將在明年二月通車，多數路段只規劃雙向單線道，限速六十公里還禁行機車，引發許多花蓮人上臉書批評規劃不當、認為「單向至少要雙車道」才夠，且速限應調高。

針對蘇花改蘇澳東澳段明年將通車的討論，在臉書社群「花蓮人」、「花蓮同鄉會」超過百條留言都在罵：「照這種規劃，就跟原來一樣，還是塞到爆」！「大家都以為是雙向共四車道，最後還是跟蘇花公路一樣雙向兩車道，騙很大」「雙向單線，真的失望」「（速限）六十公里是要開多久啊！暈倒！」「還是走原路較實在也比較快」「單線道遇到『烏龜車』又無法超車，塞車免不了」。

蘇花改工程處：重質而非提昇量

禁行機車也惹怒機車族網友，上網直批「機車是肉包鐵，騎到舊蘇花等著被落石砸嗎？」「開車的是人，騎機車的也是人」「機車可以被落石砸死，但絕不能走長隧道被悶死」；肯定蘇花改的留言占少數，有網友說：「至少有安全路可以走，別再抱怨，謝謝辛苦的工作人員」、「安全回家的道路優先，快慢是其次」，先求有再求快。

蘇花公路改善工程處說，民國九十九年通過的蘇花公路改善計畫，強化路線抗災及運輸安全，目標是為改善蘇花的安全性與可靠度，而非提昇公路運輸「量」；依據開發單位的環境影響說明書，蘇花公路改善路段定位「區域幹道」，開放「穿越性城際客貨車」行駛，車種包括小汽車、大客車及非管制貨車行駛。

長隧道群不利機車行駛 全面禁行

蘇花改工程處說，台九線蘇花改是國內首見有長隧道群的省道，考量車輛行駛在長隧道群內的廢氣，影響用路人健康，所以輕重機車輛除「仁水隧道」有機慢車道之外，機車仍將限制僅能行駛原台九線路段。

蘇花改第一階段蘇澳與東澳間路段長約九點八公里，包含蘇澳、東澳、東岳三座隧道總長約四公里、五座橋梁總長約四．四公里，其中隧道最長的是東澳隧道三．四公里，隧道採雙孔設計，每孔路寬約七．八公尺；橋梁部份分為兩種形式，橋梁合併段雙向路寬約十四公尺，分離段則為八公尺、十．五公尺的路寬，目前多數路段規劃為一條三．五公尺寬的快車道，緊臨路肩的右側為為避車道。